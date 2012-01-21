У День Соборності береги Дніпра з'єднають 200-метровим прапором

Громадські активісти з'єднають береги Дніпра найбільшим прапором України – завдовжки 200 метрів.

Акція пройде в День Соборності, 22 січня, на Пішохідному мості в Києві. "Активісти громадських організацій складуть із синьої та жовтої частин прапор України. Завдовжки він буде 200 метрів.

Це буде найбільший прапор, яким колись поєднували береги Дніпра", - повідомив один з організаторів, співголова Громадянського руху "Вперед!" Андрій Панаетов. За його словами, також під час акції заплановано підписання Маніфесту громадянської солідарності, в якому активісти з усієї України зафіксують свої вимоги до демократичних сил.

Зокрема, роз'яснив Панаетов, від опозиційних сил вимагатиметься спільна робота у період перед виборами, а також залучення громадськості у політичні процеси. Ініціаторами проведення Громадянського Дня Соборності "Україна єдина" виступили громадські об'єднання, зокрема Громадянський рух "Вперед!", Всеукраїнський комітет "Наступ", громадська організація "Підприємці Поділля". Про участь в акції заявили такі організації як Союз перевізників, Асоціація фермерів Україні, громадська організація "Діти війни", представники чорнобильського руху та козацтва. До участі у заході запрошені і представники опозиційних сил.

ТСН