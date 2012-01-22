Від викиду пари й олії постраждали 7 робітників

21 січня о 13.02 надійшло повідомлення, що в с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області на приватному підприємстві «Оліяр», яке спеціалізується на виготовленні олії ТМ «Майола», внаслідок надлишкового тиску на вакуумно-промивному апараті в цеху рафінації і дезодорації олії, стався викид пару та залишків олії.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у результаті викиду 7 людей було госпіталізовано до Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова.

На місце події працювали працівники ГУ МНС та ГУ ДТБ у Львівській області.