Гриценко називає свої умови

Партія «Громадянська позиція» не збирається повертатися до лав Комітету опору диктатурі.

Про це журналістам під час мітингу опозиційних сил на Софійській площі у Києві заявив голова партії Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Ми не плануємо повертатися до КОДу, тому що я не бачу принципових змін, - зазначив він. - Згадайте минулорічне свято: коли Тимошенко була на свободі, тут виступали всі. Ніхто не визначав, хто рівний, а хто рівніший», - цитує А.ГРИЦЕНКА прес-служба партії.

Лідер «Громадянської позиції» також зазначив, що може розглянути питання про підписання угоди про спільні дії опозиції лише в тому випадку, якщо інші опозиційні партії «погодяться повикидати з неї будь-які згадки про КОД, включити всі, в тому числі й позапарламентські сили, і не вирішуватимуть за людей, які партії мають йти на вибори».

«Той проект тексту, який мені передали, не має жодного відношення до об'єднання. Це пакт про ненапад. Таке ми можемо підписати, але до об’єднавчого документу навіть сам КОД ще не дозрів», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в неділю політичні партії, що входять до складу Комітету опору диктатурі, а також партія «УДАР», яку очолює Віталій КЛИЧКО, уклали Угоду про спільні дії Об’єднаної опозиції.

В документі наголошується, що опозиційні партії мають намір виступати як об’єднана опозиція і спільно діяти на загальнонаціональному та місцевому рівнях, узгоджувати спільні політичні принципи та підходи на парламентських виборах 2012 року.