Тимошенко не пустила до себе комісію МОЗ
Востаннє екс-прем’єра обстежували 7 січня
Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, сьогодні вкотре відмовилась від обстеження комісією Міністерства охорони здоров’я України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови комісії МОЗ Галина СІРОШТАН.
«Юлія Володимирівна вчергове відмовилась від огляду і обстеження. Ми рекомендували врахувати скарги і продовжити запропоноване лікування», - сказала вона.
Г.СІРОШТАН зауважила, що Ю.ТИМОШЕНКО скаржиться на біль у кінцівках, однак не бажає проводити запропонованих лікарями МОЗ заходів.
За її словами, до комісії МОЗ входять провідні спеціалісти: травматологи, нейрохірурги, невропатологи та терапевти.
За даними Г.СІРОШТАН, востаннє екс-прем’єра обстежували 7 січня.
Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.
Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.
30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.