Російський політтехнолог Банкової потрапив в аварію

Вдень 25 січня на перетині вулиць Інститутська і Ольгінська потрапив у аварію відомий російський політтехнолог Ігор ШУВАЛОВ.

Про це пише газета «Сегодня»,посилаючись на розповідь самого І.ШУВАЛОВА.

«Я їхав по правій смузі (у політтехнолога Porsche Cayenn), а по лівій смузі рухалася Toyota Land Cruiser з транзитними номерами. Раптово Toyota вирішила повернути у правий ряд і сталася аварія. У моїй машині розбиті фара, бампер, відбито крило», - повідомив "Сегодня" І.ШУВАЛОВ.

За словами політтехнолога, йому все одно, скільки коштуватиме ремонт автомобіля. «Для мене більш важливо, що ДАІ довелося чекати лише годину, і що дороги в Києві почищені, а машину відремонтуємо», - сказав він.

Видання відзначає, що після аварії з`явилася також інформація, що Toyota Land Cruiser перебуває в автопарку віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА, але це потім спростували.

«У віце-прем`єра немає такої машини, а сам він їздить на службовому «Мерседесі», — сказала виданню прес-секретар С.ТІГІПКА Ірина РУДКО.

У ДАІ жодних подробиць про власника Toyota не знають, хоча підтверджують, що ДТП було зареєстроване. Очевидці аварії, працівники кіосків біля виходу з метро «Хрещатик» (з боку Інститутської) говорять, що водій Toyota Land Cruiser видався їм знайомим.

«У нього дуже знайоме обличчя, може, хтось з влади. Ми не бачили, як сталося зіткнення, але чули гучний звук, вибігли і побачили, що Porsche від удару опинилося на протилежній смузі, хоча їхало у бік Хрещатику, за ним стояла Toyota. Водії не лаялися, а дуже спокійно переговорили, годину почекали ДАІ та роз`їхалися», - сказав продавець журналісту газети.