Завтра у Давосі Україна і Азербайджан підпишуть газову угоду
У присутності президентів
Завтра буде підписано угоду між Україною і Азербайджаном про постачання зрідженого газу.
Про це пише газета «Сегодня».
Зокрема, у п`ятницю в Давосі (Швейцарія) у присутності президентів двох країн очікується підписання документа про постачання до України 5 млрд. кубів азербайджанського зрідженого газу на рік.
Від України договір має підписати міністр енергетики Юрій БОЙКО, від Азербайджану — його колега Натіг АЛІЄВ.
Як повідомлялося, 25-27 січня 2012 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Швейцарській Конфедерації, де бере участь в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Довідка УНІАН. На початку 2011 року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, про транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і постачання зрідженого газу з Азербайджану до України.