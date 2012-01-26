Завтра у Давосі Україна і Азербайджан підпишуть газову угоду

Завтра буде підписано угоду між Україною і Азербайджаном про постачання зрідженого газу.

Про це пише газета «Сегодня».

Зокрема, у п`ятницю в Давосі (Швейцарія) у присутності президентів двох країн очікується підписання документа про постачання до України 5 млрд. кубів азербайджанського зрідженого газу на рік.

Від України договір має підписати міністр енергетики Юрій БОЙКО, від Азербайджану — його колега Натіг АЛІЄВ.

Як повідомлялося, 25-27 січня 2012 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Швейцарській Конфедерації, де бере участь в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Довідка УНІАН. На початку 2011 року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, про транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» і постачання зрідженого газу з Азербайджану до України.