Нардеп: комітет ПАРЄ схвалив усі поправки, внесені більшістю ВР

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олексій Плотніков повідомив, що Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив усі поправки в резолюцію ПАРЄ щодо України, внесені більшістю Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, Олексій Плотніков сказав, що Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи попередньо розглянув поправки, внесені в резолюцію ПАРЄ щодо України, яка сьогодні розглядатиметься в кінці дня. «І мені приємно відзначити, що всі поправки в резолюцію ПАРЄ по Україні, внесені більшістю Верховної Ради, були схвалені Моніторинговим комітетом», - підкреслив він.

Більш того, за словами депутата, деякі поправки були схвалені навіть самими доповідачами. «Я, природно, не перебільшую значення цієї події, але сподіваюся, що так само успішно ці поправки будуть прийняті сьогодні ввечері на пленарному засіданні ПАРЄ», - резюмував парламентарій.