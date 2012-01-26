Свідок каже, що Луценко святкував без звичних феєрверків і фуршету

Колишній начальник Департаменту документального забезпечення і режиму МВС України Михайло КОВАДЛО, який сьогодні був допитаний в ході судового засідання в Печерському районному суді міста Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА підтвердив законність проведення урочистостей в палаці «Україна» з нагоди Дня міліції в 2008-2009 роках.

«Організація урочистих заходів з нагоди Дня міліції в 2008-2009 роках відрізнялося тим, що були відсутні фуршет,і таке інше, які поводились щорічно з 1993 року», - сказав він.

Разом з тим, відповідаючи на запитання учасників процесу, свідок повідомив, що йому нічого не відомо з приводу виділення водієві екс-міністра Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ квартири.

«До проведення досудового слідства мені про цю справу відомо нічого не було», - зазначив М.КОВАДЛО.

Разом з тим він повідомив суду, що жодної незаконної вказівки від Ю.ЛУЦЕНКА або від інших осіб з посиланням на нього він не отримував.