У регіонах - відбіркові етапи конкурсу знавців пива «Народний дегустатор»

З 23 січня по 10 лютого 2012 року в Україні проходить національний конкурс «Народний дегустатор», де знавці та шанувальники пива змагаються в умінні розпізнавати пивні смаки.

Регіональні відбіркові етапи конкурсу вже пройшли в Чернігові та Миколаєві. На черзі:

27 січня - Харків

30 січня - Донецьк

1 лютого – Запоріжжя

3 лютого – Львів

6 лютого – Київ

У національному конкурсі «Народний дегустатор» можуть брати участь всі бажаючі, яким виповнилося 20 років.

Для того, щоб стати учасником конкурсу, необхідно зареєструватися на сайті www.ukrpivo.com та дочекатися отримання запрошення на «Народну дегустацію».

10 лютого відбудеться фінал конкурсу в місті Києві, на якому зустрінуться переможці регіональних етапів конкурсу та змагатимуться за звання «Народний дегустатор».

На переможця змагання чекає можливість отримання престижної роботи та гідного заробітку, відрядження по Україні та за кордон, навчання правилам дегустації за кордоном, почесне звання «Народний дегустатор» та поїздка на двох на Октоберфест-2012 у Мюнхен.

Національний конкурс «Народний дегустатор» проводиться асоціацією «Укрпиво» спільно з компаніями «САН ІнБев Україна» та «Карлсберг Україна». Також регіональним партнером проекту у Донецьку є компанія «Міллер Брендз Україна».

За додатковою інформацією просимо звертатися:

+38067-409-32-77

narodny.degustator@gmail.com

Ірина ГОРОВА

PR-менеджер