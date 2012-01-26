Регіонал: дочці Тимошенко потрібно ще дорости до прийому в Білому домі

Євгенії Тимошенко потрібно ще дорости до рівня особистого прийому в американського президента. Такий висновок робить народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов, прочитавши новину про те, що донька екс-прем'єра поснідає з американським президентом.

"Симпатики екс-прем'єра єхидно потерли руками: вже президент США так точно зможе «нагнути» українську владу і переконати в необхідності звільнити засуджену українським судом Юлію Володимирівну", - цитує нардепа прес-служба Партії регіонів.

"Послухавши Женю, в голові непосвяченого в тонкощі політичної кухні обивателя може намалюватися цілком гідна картинка: президент США сідає снідати з досі невідомою йому дівчиною і починає розмовляти про те, як погано і сумно живеться в Україні політикам, звинуваченим у тяжкому економічному злочині ...

Насправді все набагато складніше. Щороку на початку лютого з ініціативи недержавної громадської організації The Fellowship Foundation в США проводиться Національний молитовний сніданок. Так от, список українських гостей, запрошених взяти у ньому участь, вже відомий українським журналістам: ні найменшої згадки про дочку екс-прем'єра України там немає. До речі, свого часу в ньому брали участь такі поважні державні діячі, як король Йорданії Абдулла Другий, прем'єр-міністр Пакистану Беназір Бхутто. Чи відповідає рівень Жені Тимошенко рівню перерахованих політиків? Відповідь цілком очевидна ", - вважає регіонал.

"Очевидним є і той факт, що президент США навряд чи сів би за один стіл з донькою людини, яка протягом багатьох років здійснювала функції «правої руки» Павла Івановича Лазаренка. Не зайвим буде нагадати, що останній за рішенням американської Феміди був удостоєний тривалої відсидки за залізними гратами за фінансові злочини та відмивання грошей ", - резюмує Лук'янов.