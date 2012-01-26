Нардепи кажуть, що від справи «Індару» тікає вже другий суд

Експерти негативно оцінюють другий самовідвід колегії суддів Київського апеляційного господарського суду в справі про повернення державного пакета акцій заводу «Індар».

Зокрема, коментуючи УНІАН той факт, що 25 січня новий склад колегії суддів, призначений в січні 2012 р., взяв самовідвід у цій справі, мотивуючи його неможливістю ухвалити єдине рішення, народний депутат України Володимир КАРПУК сказав: «Це (другий самовідвід суддів) - надзвичайна ситуація, такого в Україні ще не було. Це свідоцтво того, що суди в Україні не здатні вирішити проблему «Індару».

В.КАРПУК - як заступник голови тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, яка склалася навколо заводу «Індар», - вважає, що в цій справі своє слово мають сказати гарант Конституції й Кабінет міністрів, проте політичної волі держави немає - «всі мовчать, і тому всі нижчестоящі діють, як їм заманеться».

За словами голови підкомітету з питань формування суддівського корпусу Комітету Верховної Ради України з правосуддя, народного депутата України Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, самовідвід суддів може говорити про те, що вони мають прямий стосунок до події на заводі «Індар» і бояться розглядати цю справу, тому що стосовно них буде виявлено компромат.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО сказав, що має намір порушити питання правомірності самовідводу шести суддів у справі про «Індар» на розгляд Вищої ради юстиції.

«У суддівській громадськості їхні вчинки оцінюються дуже негативно. Я думаю, це не показник демократії, це показник боязкості та небажання в гострому соціальному питанні ухвалювати правове, правосудне рішення», - сказав депутат.

Він нагадав, що підстави для самовідводу визначені процесуальним кодексом, і «всі вони прямо і безпосередньо стосуються або до родичів, або прямої залежності судді до тієї справи, що розглядається».

Колишній голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що судді не можуть ухвалити рішення, оскільки на них чинять тиск кримінальні структури, що мають стосунок до захоплення заводу «Індар» в липні минулого року.

«Мабуть, на суддів чиниться великий тиск, і вони дуже бояться за своє життя», - вважає вона.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО впевнена, що завод був відчужений з метою знищення конкуренції на ринку інсуліну. «Якщо хтось хоче завести сюди інсулін, то навіщо йому конкурент?», - ставить риторичне питання екс-голова ФДМУ.

Вона нагадує, що в 2007 р., під час прем'єрства Віктора ЯНУКОВИЧА, «Індар» було виключено з переліку об'єктів, що підлягають приватизації: «І його шляхом маніпуляцій, підробки документів, захопили. А це - економічна безпека країни».

Як повідомлялося, в ніч на 8 липня 2011 р. близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію інсулінового заводу «Індар», щоб провести на підприємство нове керівництво, представників компанії Storke Holdings Limited, яка зареєстрована в офшорній державі Беліз.

У 2008 р. державний пакет акцій – більш як 70% - ЗАТ «Індар» було відчужено на користь белізької компанії через суд.

19 вересня 2011 року Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед". Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії й мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

Проте 27 грудня 2011 року колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, яка займалася розглядом справи про повернення заводу "Індар" в державну власність, у повному складі взяла самовідвід. Офіційною причиною самовідводу стало те, що всі троє суддів розійшлися в думках і не змогли дійти згоди у справі інсулінового заводу.