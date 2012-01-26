ЗМІ: ЄС не розглядає введення санкцій щодо Києва

Європейський Союз не розглядає можливість введення санкції відносно України і не заморожує фінансову технічну допомогу.

Про це агентству Інтерфакс-Україна заявили у четвер в Брюсселі в Європейській комісії, коментуючи поширену в деяких українських ЗМІ інформацію про те, що Брюссель розглядає можливість застосування по відношенню до Києва санкцій, а також замороження фінансової технічної допомоги у зв’язку з внутрішньополітичною ситуацією.

"ЄС не розглядає якихось санкцій відносно України. ЄС чекає від України пильного розгляду занепокоєння, висловленого у зв’язку зі станом верховенства права в Україні", - заявили у Європейській комісії.

Брюссель також категорично спростував інформацію про заморожування допомоги. "Ми не заморожуємо фінансову технічну підтримку ЄС", - позначили позицію в Європейській комісії.

Агентству пояснили, що "деяка конкретна бюджетна підтримка в даний час знаходиться на розгляді до того моменту, коли будуть виконані умови, пов’язані з управлінням державними фінансами і макроекономічною стабільністю".

Крім того, ЄК стверджує, що "ЄС продовжує надавати іншу допомогу". "ЄС сподівається на відновлення фінансової підтримки бюджету найближчим часом", - підкреслили у ЄК.

Крім того, в Єврокомісії "не відомо про якісь запрошення на зустрічі, в яких було відмовлено". Так Брюссель прокоментував і інформацію про те, що лідери ЄС відмовилися зустрічатися з Президентом України Віктором Януковичем.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи закликає моніторинговий комітет продовжувати пильно відстежувати ситуацію в Україні і пропонувати будь-які подальші дії, які можуть бути зроблені Асамблеєю, аж до можливих санкцій, якщо вимоги не будуть виконані.

Корреспондент