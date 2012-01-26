Конференція «Роль Церкви у розвитку та наданні паліативної допомоги»

Напередодні всесвітнього Дня боротьби проти раку, з 30 січня по 1 лютого 2012 року, за ініціативи ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» відбудеться міжконфесійна конференція для богопосвячених осіб на тему: «Роль Церков та релігійних організацій в розвитку та наданні паліативної допомоги в Україні».

В рамках конференції її учасники мають можливість відвідати навчальний курс отця Арнальдо ПАНГРАЦЦІ, професора Міжнародного Богословського Інституту душопастирства у сфері охорони здоров’я (Рим, Італія).

Офіційне відкриття заходу, під час якого учасників конференції благословлять патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет і архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир (ГУЗАР), відбудеться 30 січня о 10.00 в конференц-залі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Адреса проведення конференції: м. Київ, вулиця Пирогова, 9, 2-й поверх (ст. метро «Університет»).

Довідки за телефонами: (067) 402-91-80; 239-72-43.