ПАРЄ пропонує Януковичу звільнити політв'язнів

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступає за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Асамблея вважає, що статті 364 та 365 українського Кримінального кодексу є занадто широкими для застосування та такими, що ефективно дають можливість для криміналізації пост-фактум нормального прийняття політичних рішень. Це суперечить принципу верховенства права та є неприйнятним. Асамблея, таким чином, закликає владу негайно змінити ці дві статті Кримінального кодексу, відповідно до стандартів Ради Європи та зняти всі обвинувачення проти членів колишнього уряду, які базуються на цих положеннях”, - зазначається в резолюції ПАРЄ.

При цьому, депутати звернулися до Президента України з проханням розглянути всі можливі легальні засоби, якими він може скористатися, для звільнення колишніх членів уряду та надання їм дозволу на участь в наступних парламентських виборах.

В документі підкреслюється, що оцінка політичних рішень та їх наслідків є прерогативою парламентів та виборців, але не судів. При цьому, депутати ПАРЄ висловились за запровадження в Україні відповідних міжнародних стандартів щодо розділення політичної та кримінальної відповідальності.

В документі також висловлюється жаль щодо чисельних порушень в ході судових процесів проти членів колишнього уряду, які, на думку Комітету, могли підірвати можливість для обвинувачених мати чесний судовий процес, в дусі статті 6-ї Європейської конвенції з прав людини.

При цьому, Асамблея взяла до уваги той факт, що Європейський суд з прав людини вирішив розглянути заяву колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за прискореною процедурою.

Резолюція також відзначає, що всі порушення в ході судових процесів проти членів колишнього уряду є результатом неповноцінності судової системи України.