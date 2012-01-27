Клюєв збирає губернаторів

Сьогодні о 14.00 перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ проведе селекторну нараду з керівниками регіонів щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, у ході наради обговорюватимуться першочергові заходи із забезпечення роботи об‘єктів життєзабезпечення та соціальної сфери.

Нарада відбудеться у приміщенні Будинку Уряду (8-й поверх, зала засідань).

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