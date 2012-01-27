Європейські соратники ПР назвали Тимошенко і Луценка політв’язнями

Лідер фракції соціалістів, депутат Парламентської Асамблеї Ради Європи зі Швейцарії Андреас ГРОСС вважає Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА і Валерія ІВАЩЕНКА політичними в’язнями.

Про це він заявив в інтерв`ю «Коммерсанту».

А.ГРОСС зазначив, що для нього «справа ТИМОШЕНКО – це тільки вершина айсберга. Звичайно, ми переконані – те, що відбулося з ТИМОШЕНКО, заслуговує критики (на адресу влади - "Коммерсант"). Але вона лише символізує фундаментальні проблеми в Україні. Її випадок – приклад того, як Кримінальний кодекс стає інструментом влади і досягнення політичної мети. Політичні помилки колишніх членів уряду мають каратися саме політичним шляхом. Якщо ви зробили таку помилку, ваші опоненти мають переконати народ, що на наступних виборах вас слід викинути з влади і віддати її комусь іншому. Це достатнє покарання”.

“А застосовувати стосовно колишніх політиків кримінальне покарання можна тільки в тому разі, якщо вони справді скоїли явне кримінальне діяння. Потрібно, щоб політик займався шахрайством або вкрав щось, або згвалтував когось! Якщо ж ТИМОШЕНКО погодилася на високу вартість газу, щоб покласти прибуток собі в кишеню, вам необхідно чітко і скрупульозно довести це! І це має зробити справедлива, незалежна юридична система, що припускає кілька рівнів апеляції. Але у випадку з ТИМОШЕНКО у мене складається враження, що Президент ЯНУКОВИЧ особисто діяв як суддя. А суд у її справі був дуже далекий від стандартів незалежної юстиції, він не відповідав рівню нормального європейського суду”, – заявив депутат ПАРЄ.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він політичними в’язнями тих, хто згадується в резолюції ПАРЄ – Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА і В.ІВАЩЕНКА, А.ГРОСС сказав:

«Знаєте, я впевнений, що ці люди допустили політичні помилки, через які вони мали програти вибори. І вони справді їх програли. Але Кримінальний кодекс був неправомірно використаний для того, щоб ще більше їх покарати. Я цілком допускаю, що, працюючи в уряді, ці люди зробили також кримінально карану провину, але достатніх доказів на сьогодні ніхто не пред`явив. Саме тому я повинен визнати: так, вони є політичними в’язнями».

При цьому він зазначив, що «у доповідачок з українського питання було право використовувати інший термін. Але Радою Європи ще 10 років тому було затверджено визначення того, хто вважається політичними в’язнями, хоча деякі країни, такі як Азербайджан, досі не визнали силу цього визначення. Так чи інакше, ПАРЄ незабаром приступить до підготовки загальної доповіді щодо політичних в’язнів у Європі, і частина цього документа буде присвячена Україні – країні, в якій сьогодні, на жаль, теж є такі в’язні».

Кажучи про те, які критерії, що дозволяють визначити, чи є людина політичним в`язнем, лідер соціалістів у ПАРЄ зазначив, що «визначення терміну "політичний в`язень" базується на якості досудових процедур, на тому, як проходило судове слухання, були чи не були дотримані права цих людей. Цей статус припускає наявність упередженого суду, коли суддя приймає рішення, виходячи з політичних переваг або базуючись на телефонному праві, а не на дійсній юридичній базі, що відповідає Європейській конвенції з прав людини. Якщо коротко, то не йдеться про те, що ви зробили перед тим, як потрапити під суд, а про те, як з вами поводилася судова система».

Відповідаючи на запитання про те, як така критика узгоджується з тим, що до його політичної групи входять представники Партії регіонів, зокрема глава української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ, А.ГРОСС зазначив, що «група соціал-демократів - це не сталіністська організація, в її членів можуть бути різні точки зору, особливо коли питання стосується країни їх проживання. Так, пан ПОПЕСКУ вже багато років входить до нашої групи, але це не означає, що всі ми маємо слідувати у фарватері його думки про Україну. До речі, раніше він дозволяв собі з більшим ступенем критики оцінювати дії української влади».