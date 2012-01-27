Мер Немирова збив одного з керівників облуправління СБУ і втік з місця події

У Вінницькій області мер міста Немирів Олександр КАЧУР увечері 23 січня на автомобілі збив одного з керівників обласного управління Служби безпеки України і втік з місця ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Управління МВС України у Вінницькій області Валерій НОНІК повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Інцидент мав місце на переході. Він (один з керівників СБУ - УНІАН) був поза службою, зустрічав з поїзда свою дружину і йшов разом з нею до автомобіля. Далі, що і як трапилось – з’ясовується. Я на місце приїхав пізніше», - сказав В.НОНІК.

За його словами, наразі законність усіх матеріалів справи вивчає прокуратура.

«Всі матеріали щодо цього вивчає прокуратура – він (водій - УНІАН) з місця події втік, ми навіть не знали, який був номер машини, потім ми з’ясували, що це дійсно мер міста Немирова КАЧУР, він не відмовляється від своїх порушень», - сказав В.НОНІК.

Начальник міліції зазначив, що за результатами перевірки вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.

«Які травми отримав постраждалий, поки що сказати не можу. Йому не викликали швидку допомогу, а іншою машиною відразу ж відвезли у лікарню», - додав В.НОНІК.