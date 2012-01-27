Янукович пишається політичною стабільністю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає політичну стабільність запорукою успішного реформування України.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі у Давосі з директором офісу McKinsey&Company у Вашингтоні Ненсі КІЛЛЕФЕР та головою представництва McKinsey&Company в Європі, Близькому Сході та Африці Майклом ХОЛБІ.

Під час розмови сторони обговорили процес реалізації реформ, розпочатих у різних сферах життєдіяльності України у 2010 році.

«Ми рішуче налаштовані на проведення реформ. Це піде на користь Україні і Українському народові. Інакше не буде руху вперед», - підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ назвав запорукою успішного реформування політичну стабільність, яка нині є в нашій державі.

У свою чергу Н.КІЛЛЕФЕР позитивно оцінила реформаторський курс України. «Довготермінова стратегія реформ сприяє оздоровленню економіки і дає кращий результат, ніж короткострокові стимули», - сказала вона.

«Ми висловлюємо захоплення рішучим проведенням реформ в Україні і вважатимемо за честь допомагати вам у цій роботі», - додала Н.КІЛЛЕФЕР.