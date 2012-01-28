Янукович: вибори до ВР покажуть рівень підтримки

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що наступні парламентські вибори покажуть, наскільки український народ підтримує політику нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час ланч-конференції в Давосі, організованої Фондом Пінчука.

"Ми створюємо рівні умови для всіх політичних сил участі в цих виборах", - зазначив він.

Президент нагадав, за рік до виборів, був прийнятий відповідний закон. "І ми далі продовжуватимемо роботу, удосконалимо виборче законодавство. Думаю, створимо виборчий кодекс", - додав В.ЯНУКОВИЧ.