Євгенію Тимошенко запросили до Сенату США

09:30, 28 січня 2012
Політика
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Поговорити про Україну на роздоріжжі

Донька екс-прем'єр-міністра України, лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко Євгенія 1 лютого братиме участь у слуханнях підкомітету з європейських справ Комітету зовнішніх відносин Сенату США - вищої палати американського парламенту, повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

Предметом дискусії під головуванням сенатора Джин Шахін обрано тему "Україна на роздоріжжі: що поставлено на карту для США і Європи?". Слухання відбуватимуться за участі колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, який зараз працює аналітиком в політологічному центрі Brookings Institution.

До дискусії також запрошено виконавчого віце-президента Атлантичної ради Деймона Вілсона, а також старшого наукового співробітника з питань енергетики і національної безпеки Центра стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США).

Слухання розпочнуться 1 лютого, о 14.30 за місцевим часом.

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