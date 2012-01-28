Євгенію Тимошенко запросили до Сенату США

Донька екс-прем'єр-міністра України, лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко Євгенія 1 лютого братиме участь у слуханнях підкомітету з європейських справ Комітету зовнішніх відносин Сенату США - вищої палати американського парламенту, повідомляє сайт Ю.Тимошенко.



Предметом дискусії під головуванням сенатора Джин Шахін обрано тему "Україна на роздоріжжі: що поставлено на карту для США і Європи?". Слухання відбуватимуться за участі колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, який зараз працює аналітиком в політологічному центрі Brookings Institution.



До дискусії також запрошено виконавчого віце-президента Атлантичної ради Деймона Вілсона, а також старшого наукового співробітника з питань енергетики і національної безпеки Центра стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США).



Слухання розпочнуться 1 лютого, о 14.30 за місцевим часом.