Вовк - Луценку: Чому Ви думаєте, що скоро буде вирок?

Головуючий у судовому процесі над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК дав зрозуміти підсудному, що не виключає направлення на дорозслідування його справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у відповідь на закиди Ю.ЛУЦЕНКА з приводу того, що якщо суд пришвидшив розгляд його справи, то це означає, що скоро буде винесено вирок.

«Чому Ви думаєте, що скоро буде вирок? Можливо, справа буде спрямована на додаткове розслідування», - сказав у відповідь С.ВОВК.

Зараз суд досліджує 13-й том матеріалів кримінальної справи Ю.ЛУЦЕНКА.