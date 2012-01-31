Пшонка каже, що не знайшов у резолюції ПАРЄ ані слова про ГПУ

Парламентська Асамблея Ради Європи не зобов’язувала Генеральну прокуратуру вчиняти будь-які дії зі звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО, коментуючи відвідування відомства опозиційними народними депутатами.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, керівництво Генпрокуратури поінформувало депутатів «про законність» кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що саме керівники ГПУ відповіли народним депутатам на вимогу виконати резолюцію ПАРЄ, керівник прес-служби зазначив, що генпрокурор Віктор ПШОНКА наголосив, що «жодним словом у резолюції ПАРЄ не прописані слова «Генеральна прокуратура».

За його словами, щодо зміни запобіжних заходів стосовно Ю.ЛУЦЕНКА, В.ІВАЩЕНКА, а також Ю.ТИМОШЕНКО, то лише суди мають повноваження вирішувати ці питання, і тільки суди можуть ухвалювати рішення про зміну запобіжних заходів.

Відповідаючи на закиди журналістів у тому, що представники прокуратури у судах регулярно виступають проти зміни запобіжних заходів стосовно вказаних колишніх членів уряду, Ю.БОЙЧЕНКО сказав: «Державне обвинувачення у суді є процесуально незалежною особою і не може відчувати на собі тиск керівництва Генеральної прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони В.ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.

Сьогодні, 31 січня, опозиційні народні депутати зустрілися з керівництвом Генпрокуратури. Вони вимагали від генерального прокурора В.ПШОНКИ надати їм інформацію про дії Генпрокуратури щодо виконання резолюції ПАРЄ.