КМДА: Підтримка Поповим виробника дала столиці 5% зростання ВДВ

Протягом 2011 року показник обсягів валової доданої вартості у Києві зріс на 5% і становить 237,3 млрд. грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, повідомляє офіційний портал київської влади.

За його словами, Київ продовжує посідати позицію лідера серед регіонів та мати найбільшу частку (19,1%) у загальному обсязі валової доданої вартості, або 84,1 тис. грн. на душу населення.

«Комплексна система заходів щодо поліпшення економічного стану міста дає свої результати. Місто переглянуло не лише своє ставлення до іноземних інвесторів, а й, в першу чергу, до київських виробників. Нашим розпорядникам коштів було поставлене завдання максимально залучати саме київських виробників для задоволення потреб міста. Так, наприклад, будівництво об’єктів інфраструктури до ЄВРО-2012 відбувалося переважно українськими підприємствами, що додатково забезпечило завантаження їхніх виробничих потужностей та сприяло зростанню зайнятості населення», – пояснив він.

При цьому середньомісячна зарплата працівників у 2011 році зросла до 4 тис. грн., а фонд оплати праці становив 62 млрд. гривень, що на 15,7% більше, ніж у 2010 році. Це майже п’ять бюджетів Києва.

Руслан Крамаренко зазначив, що зростання валової доданої вартості забезпечили такі види економічної діяльності як торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 23,2%; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – 22,6%; транспорт та зв'язок – 14,5%; фінансова діяльність – 12,5%.