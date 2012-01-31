Янукович: У нас вистачає людей, які, як то кажуть, не дружать з головою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що реформою галузі охорони здоров’я повинні займатися фахівці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Кіровограді під час розширеного засідання Наглядової ради Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства» у Кіровограді.

«Чиновники, які несуть відповідальність, повинні дуже добре знати і розуміти галузь, вивчити світовий досвід. Наведу свіжий приклад. Знайшлися люди, які запропонували систему освіти в галузі охорони здоров’я відключити від медичних університетів, інститутів, від медичної бази. У нас вистачає людей, які, як то кажуть, не дружать з головою. Ми відмінили цю дурницю. Я уряду дав доручення, і вже прийнято рішення припинити цей дурний експеримент», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України пообіцяв, що бюджетне фінансування потреб галузі охорони здоров’я буде постійно збільшуватиметься. «Це буде пріоритетом державної політики», - зазначив він.

«Ми на цей рік запланували підвищення заробітної плати для лікарів на рівні 30%. Треба підвищувати матеріальний стимул у медичних працівників», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.