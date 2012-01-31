Експерт заспокоює, що Росія не ризикне подавати в суд на Україну

18:49, 31 січня 2012
Політика
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У разі недобору обсягів газу

Російська сторона не ризикне подати позов до Стокгольмського арбітражного суду, навіть якщо Україна різко скоротить обсяги закупівель російського газу.

Таку думку сьогодні, 31 січня, в ході круглого столу на тему «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив народний депутат України (Блок Литвина) Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

На його думку, в разі подачі позову до України, Росія з великою вірогідністю програє цю справу в Стокгольмському арбітражі. «Будь-який, політично незаангажований, юрист буде спроможний скласти зустрічний український позов, в якому основним аргументом буде той факт, що Україна купує російський газ за найвищою ціною в Європі, хто б що нам на ток-шоу не розповідав. Коли їм («Газпрому» - УНІАН) вигідно, вони говорять, що Україна купує газ по 416 дол. за 1 тис. куб. м, але при цьому забувають згадати про те, що це ціна зі знижкою, передбаченою Харківськими угодами 2010 року, тоді як без цієї знижки Україна купувала б газ по 516 дол. за 1 тис. куб. м. Це найвища ціна в Європі на російський газ, для країни, яка є найближчою до Росії», - зазначив народний депутат.

У зв`язку з цим, на його думку, зниження обсягів закупівель російського газу залишається для України дуже вагомим аргументом на переговорах із РФ про ціну газу. «Газпром» украй не зацікавлений у зниженні обсягів закупівлі газу, оскільки це призведе до зниження його доходів», - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня 2011 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

11 січня голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після цього «Нафтогаз України» заявив, що завчасно попередив ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році. За даними компанії, діючим контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр. від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачено можливість зміни щорічного обсягу поставок газу.

Відповідно до положень контракту й у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» направив на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів із проханням узгодити поставки природного газу в Україну в 2012 році в обсязі 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати й сплатити згідно з діючим контрактом.

Разом із тим, 12 січня «Газпром» заявив, що Україна не ставила питання про зміну контрактного обсягу поставок газу на 2012 рік.

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