«За Україну!» критикує Наливайченка за згоду на мажоритарний округ

Тернопільська обласна організація партії «За Україну!» розкритикувала дії представника партії «Наша Україна» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, який без узгодження з членами Всеукраїнського Комітету опору диктатурі (КОД) вирішив балотуватися в одному із мажоритарних округів Тернопільщини.

Про це йдеться у заяві обласної організації «За Україну!», оприлюдненій прес-службою організації. В ній члени «За Україну!» закликали усі політичні партії, «які виступають єдиним фронтом на противагу злочинному антиукраїнському режиму для перемоги на чергових парламентських виборах, не вдаватися до подібних нескоординованих дій, давати рішучу відсіч провокаторам та перевертням, які ототожнюватимуть себе із опозиційними кандидатами у депутати».

«Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО фактично відмовився діяти узгоджено з іншими опозиційними політичними силами, назвавши попередньо себе кандидатом по одному з мажоритарних округів Тернопільщини без погодження та відповідного рішення Всеукраїнського Комітету опору диктатурі (КОД), що абсолютно на руку Банковій. Після підписання 22 січня на Софійському майдані у Києві Угоди про спільні дії Об’єднаної опозиції України та формування єдиного списку кандидатів у депутати в мажоритарних округах до Верховної Ради України, чинна влада забила тривогу. Адже різко втрачаючи свій рейтинг у державі, вона надіється що саме шляхом шахрайства зможе переконати виборців віддати свої голоси за «липових патріотів-мажоритарщиків», яких закидатиме на противагу команді від опозиції», – сказано у заяві.

В ній також наголошується, що члени КОД мають намір підтримати єдиний список кандидатів у депутати у мажоритарних округах від опозиції.

Як уже повідомляв УНІАН, 29 січня учасники віче у Бережанах - представники КУН, УНП, «Нашої Україна», ВО «Тризуб», «Оновлення країни», МНК, Української партії - прийняли резолюцію, в якій запропонували Комітету опору диктатурі висунути голову виконкому «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА єдиним кандидатом в народні депутати від опозиції по округу, який включає Бучацький, Бережанський, Козівський, Монастириський, Підгаєцький, Зборівський райони Тернопільської області.

У свою чергу В.НАЛИВАЙЧЕНКО під час виступу на віче заявив про свою готовність представляти інтереси виборців цього округу в парламенті. Він заявив про готовність до переговорів з іншими ймовірними опозиціонерами від цього округу, які планують йти до парламенту. «Я переконаний - опозиція має бути єдиною. Я відкритий до перемовин з усіма опозиційними політиками, які мають намір балотуватися по цьому ж округу. Впевнений – ми знайдемо спільну мову. Якщо буде необхідно, проведемо праймеріз, які визначать єдиного кандидата від опозиції», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.