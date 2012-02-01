Азаров наказав, щоб міністри були доступні для преси

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вимагає від міністрів активізувати роботу із засобами масової інформації для роз`яснення питань, що цікавлять їх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ повідомив, що днями провів зустріч з головними редакторами низки ЗМІ, а також із журналістами, які висвітлюють роботу уряду, і дійшов висновку, що головна претензія з їхнього боку – недостатній доступ журналістів до членів уряду.

«На жаль, головна претензія з їхнього боку відома – дуже часто члени уряду недоступні для питань преси, тому журналісти намагаються поспілкуватися хоча б під час засідання Кабінету міністрів. Цю проблему потрібно зняти», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр звернув увагу міністрів на необхідність інформувати ЗМІ про рішення, що приймаються на засіданні Кабміну.

«Звичайно, засідання уряду має проходити організовано і без відволікань, тому що працюємо ми не на телекамери, а на рішення, за які відповідаємо перед суспільством. Проте тим паче ці рішення мають бути прозорими і публічно поясненими. На все абсолютно, що цікавить людей, ви повинні дати відповідь. Тому я наполягаю, щоб члени уряду, безумовно і оперативно відповідали на запити журналістів постійно, щодня, а не час від часу, за бажанням», - наголосив М.АЗАРОВ.