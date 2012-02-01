Луценко вважає, що його справу міг написати «тільки хворий на голову»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що тільки «хворий на голову» може вважати злочином вшанування пам’яті загиблих міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва під час оприлюднення матеріалів справи, які стосуються епізоду щодо начебто незаконного святкування Дня міліції.

«Тільки хворий на голову може вважати, що проведення панахиди по загиблих міліціонерах, вшанування ветеранів, нагородження тих, хто віддає усі сили службі, є особистою зацікавленістю ЛУЦЕНКА у підвищенні свого авторитета», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що запрошення представників органів внутрішніх справ інших країн - це усталена практика і порушувати її означало б порушувати дипломатичні норми відносин.