У МВС визнали, що майже половина їхніх комп’ютерів - з краденими програмами

У МВС України запевняють, що з 2006 року не закуповують комп’ютери з неліцензійним програмним забезпеченням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій ЛЕБІДЬ.

За його словами, компанія «Майкрософт» протягом декількох років веде переговори з органами державної влади щодо легалізації комп’ютерного програмного забезпечення із правовласником.

У свою чергу, начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК зауважив, що з 2006 року МВС не закуповує комп’ютери з неліцензійним програмним забезпеченням.

«З 2006 року жодного комп’ютера не було закуплено за тендерними закупівлями без ліцензійного програмного забезпечення. Це передумова проведення тендеру», - сказав він.

Водночас він визнав, що є певний відсоток комп’ютерів, які на даний момент мають неліцензійне програмне забезпечення. За словами В.ПОЛІЩУКА, це приблизно 47%.