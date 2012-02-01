Круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012»

18:03, 01 лютого 2012
Політика
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У п'ятницю, 3 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Вірогідність технічного дефолту США і оцінка його наслідків.

Скільки протримається Євросоюз?

Перспективи провідних економік світу.

Учасники круглого столу:

Вадим ПУШКАРЬОВ, голова правління «ВТБ Банку» (Україна);

Олександр САВЧЕНКО, президент Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України;

Олександр СУГОНЯКО, президент Асоціації українських банків;

Ігор УМАНСЬКИЙ, колишній міністр фінансів України;

Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

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