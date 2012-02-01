Круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012»

У п'ятницю, 3 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: Вірогідність технічного дефолту США і оцінка його наслідків. Скільки протримається Євросоюз? Перспективи провідних економік світу. Учасники круглого столу: Вадим ПУШКАРЬОВ, голова правління «ВТБ Банку» (Україна); Олександр САВЧЕНКО, президент Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України; Олександр СУГОНЯКО, президент Асоціації українських банків; Ігор УМАНСЬКИЙ, колишній міністр фінансів України; Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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