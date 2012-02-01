Круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012»
У п'ятницю, 3 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Загрози світової фінансової системи 2012».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Вірогідність технічного дефолту США і оцінка його наслідків.
Скільки протримається Євросоюз?
Перспективи провідних економік світу.
Учасники круглого столу:
Вадим ПУШКАРЬОВ, голова правління «ВТБ Банку» (Україна);
Олександр САВЧЕНКО, президент Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України;
Олександр СУГОНЯКО, президент Асоціації українських банків;
Ігор УМАНСЬКИЙ, колишній міністр фінансів України;
Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!
Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.