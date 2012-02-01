Аваков просить чекати на нього у Харкові

Екс-губернатор Харківщини, голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, якого оголошено в розшук і місце перебування якого досі не було відоме, перебуває в Берліні.

Про це сам А.АВАКОВ повідомив в інтерв’ю харківському інтернет-порталу «Главное».

«У цьому немає секрету, - відповів А.АВАКОВ на запитання журналіста, де саме на цей час він перебуває. – Я дійсно зараз перебуваю у відрядженні за кордоном. Ваші запитання застали мене в Берліні. Але за особливістю проекту, над яким я працюю, я більше часу проводжу в Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі – а зараз відправляюся до Греції. А втім, останніми тижнями я побував і в багатьох інших чудових містах».

Як зазначив А.АВАКОВ, він реалізує гуманітарний проект – «я навіть сказав би, науково-дослідний», хоча «політикою я також займаюся».

А.АВАКОВ, проти якого нещодавно була порушена кримінальна справа, назвав в інтерв’ю «замовників» його справи, а також причини, через які його піддано «репресіям».

На запитання журналіста, чи не буде він за прикладом чоловіка екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Олександра ТИМОШЕНКО просити політичного притулку за кордоном, екс-губернатор відповів: «На сьогоднішній день я не планую такого звернення. Сьогодні мій офіційний статус – громадянин України без усяких обмежень. Сьогодні я в закордонному відрядженні. І, з одного боку, - перебуваю на дистанції від провокацій, а з іншого, скучаю за Україною, за Харковом».

А.АВАКОВ зазначив, що він мало знайомий з О.ТИМОШЕНКОМ, останнім часом з ним не зустрічався, але вважає, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО «вчинив цілком правильно», перейшовши «з позиції, коли влада знущалася над ним і його родиною, - до відкритої боротьби через створену ним організацію... Це заслуговує і поваги, і підтримки».

Говорячи про можливий розвиток подій, АВАКОВ сказав: «Обов`язково планую повернутися».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки.

1 лютого голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що партія «Батьківщина» рекомендуватиме А.АВАКОВУ просити політичного притулку за кордоном.