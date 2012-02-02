Донька Тимошенко виступила в Сенаті США (фото)

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія виступила на слуханнях у Сенаті США на тему "Україна на роздоріжжі: що поставлено на карту для США і Європи?".

У ході виступу Є.ТИМОШЕНКО заявила, що влада України, незважаючи на жорстку реакцію Європейського Союзу та Парламентської Асамблеї Ради Європи, які закликали негайно звільнити всіх політв’язнів, продовжує переслідувати політичних опонентів, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я не хочу, щоб у вас склалося уявлення, що це питання стосується лише моєї матері. Інші колишні урядовці також переслідуються та незаконно утримуються у в’язниці. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО за надуманих причин вже понад рік знаходиться під вартою. Майже аналогічна ситуація з Валерієм ІВАЩЕНКОМ", - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила членам підкомітету з європейських справ Комітету закордонних справ Сенату США, що влада України оголосила у міжнародний розшук колишнього губернатора Харківщини, лідера обласної організації партії "Батьківщина" Арсена АВАКОВА, а також про обмеження прав і свобод громадян. "Політичні репресії продовжуються, моя мама – це лише найбільш яскравий приклад вибіркового застосування кримінального права. Це великий виклик для подальшого демократичного розвитку України", - підкреслила вона.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що влада продовжує здійснювати тиск на її родину, зокрема, через поновлення переслідування її батька та діда.

За її словами, «однією з головних причин переслідування її матері стала боротьба з корупцією та корупційними схемами постачання природного газу через компанію РосУкрЕнерго».

"Ті, хто організував переслідування не лише руйнують імідж України, але й зменшують її інвестиційну привабливість. Успішні люди залишають Україну", - зазначила Є.ТИМОШЕНКО.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що однією з передумов успішного розвитку України є проведення демократичних та відкритих виборів. "Але це неможливо забезпечити без участі лідерів опозиції. Я прошу Вас використати всі можливі засоби впливу для того, щоб пояснити режиму ЯНУКОВИЧА наслідки таких дій", - додала вона.

Є.ТИМОШЕНКО також подякувала Державному секретарю США Гіларі КЛІНТОН та Адміністрації Президента Барака ОБАМИ за підтримку її матері та демократичного розвитку України. "Моя мама щиро вірить в демократичне майбутнє України", - наголосила донька лідера опозиції.

У свою чергу головуюча на слуханнях сенатор Джин ШАХІН заявила, що США продовжуватимуть ретельно відстежувати ситуацію в Україні. "Це більше, ніж просто випадок з Юлією ТИМОШЕНКО. Це свідчить про вибіркове застосування закону та повернення до недемократичних процесів у державі", - зазначила Дж.ШАХІН.

На слуханнях у підкомітеті з європейських справ Комітету закордонних справ Сенату США також був присутній захисник екс-прем'єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО.