Луценко просить суд долучити до справи відео з погрозами Кузьміна

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить суд долучити до справи в якості речового доказу запис програми «Шустер Live», в ефірі якої екс-керівник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ висловлював погрози на адресу екс-міністра про можливість порушення нових кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, для цього Ю.ЛУЦЕНКО звернувся до Печерського райсуду з відповідним клопотанням в ході сьогоднішнього судового засідання.

«Я вважаю за необхідне відтворити (фрагмент передачі – УНІАН) в тій частині, де КАЛІФІЦЬКИЙ вочевидь на доручення Рената КУЗЬМІНА (перший заступник ген прокурора України – УНІАН), погрожує мені новими кримінальними справами… І потім ця погроза була реалізована, як помста за мою політичну позицію», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Наразі в судовому засіданні оголошена технічна перерва для налаштування обладнання для перегляду відеозапису.