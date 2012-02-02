Президент ПАРЄ вважає головним швидше визволити Тимошенко й Луценка

Україна не мусить сама себе маргіналізувати, вдаючись до сумнівних судових процесів.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод МІНЬЙОН в інтерв’ю “Українській правді”.

“Я вважаю, що звіт – чудовий (йдеться про резолюцію ПАРЄ- УНІАН). Він називає речі своїми іменами. Така робота робить честь Раді Європи. Ми тут зібралися на захист принципів правової держави, для нас важливо, аби держави поважали свої зобов`язання. Я є другом України, я дуже люблю Україну, і ніхто не може цього заперечити. Але очевидно, що сьогодні є чимало проблем, які треба вирішувати. Це тим більше прикро, що Україна має покликання зіграти визначну роль у європейському просторі. Україна не мусить сама себе маргіналізувати, вдаючись до всіх цих сумнівних судових процесів та інших негараздів, про які йдеться у звіті. Так не має тривати далі. Україна - це гарна країна з цікавою культурою. Я вважаю, що в інтересах як Європи, так і України домогтися, щоб вимоги резолюції, яку було проголосовано ПАРЄ, якнайшвидше втілилися”, - сказав Ж.-К.МІНЬЙОН.

Крім того, він підкреслив, що у Європі знайдеться досить компетентних лікарів, які здатні були б адекватно оцінити стан здоров`я екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

“Поза тим, набагато важливіше те, що було схвалено у резолюції ПАРЄ. Українського Президента попросили виявити добру волю та вивчити усі наявні можливості, щоб звільнити політичних в`язнів та дозволити їм взяти участь у найближчих парламентських виборах”, - наголосив Ж.-К.МІНЬЙОН.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що українська влада вважає резолюцію ПАРЄ втручанням у внутрішні справи, Ж.-К.МІНЬЙОН сказав: “З того моменту, як держава стає членом такої організації, як наша, коли держава сама, з власної волі, стукає до дверей Ради Європи, аби стати її членом, з того моменту, коли країна бере на себе певні зобов`язання, їх треба дотримуватися. Важливо, отже, щоб держава згодилася на те, що її партнер - та організація, частиною якої вона стала, - має право бути вимогливим до неї. Я не маю відчуття, що ми втручаємося у внутрішні справи. Ми лише виконуємо свій обов`язок та пильнуємо, аби кожна учасниця - не лише Україна, але й, приміром, також Франція, - дотримувалися своїх зобов`язань. Ми просто виконуємо свою роботу”.

“Я далі маю надію, що в Україні достатньо відповідальних людей, і що держава висловить повагу до резолюції, за яку проголосувало ПАРЄ. Це - в наших спільних інтересах. Проблему треба вирішити, і швидко. Чому? Чим більше Україна зволікатиме з виконанням тих вимог, за які вже багато разів голосували в Страсбурзі, тим більше вона зачиниться в ізоляції, яку вона сама собі й створює, і з якої буде дедалі важче вийти”, - підкреслив президент ПАРЄ.