У Черкаській міськраді "померла" фракція Яценюка

Сьогодні у Черкаській міській раді припинила своє існування фракція партії «Фронту змін».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації «Фронт змін», це стало наслідком рішення обласної парторганізації про виключення з лав партії чотирьох із п’яти депутатів, які входили до фракції «Фронту змін» у міськраді.

На початку сесії міськради депутат облради від «Фронту змін» Юлія ВОЄВОДА повідомила, що депутатів Черкаської міськради Валерія ВИШИВАНОГО, Андрія КОВАЛЬЧУКА, Анатолія КОВЕРСЬКОГО та Бориса ЛЕБЕДЦОВА рішенням Бюро «Фронту змін» було виключено із партії «за співпрацю із провладною більшістю». Зокрема, їм закидають ігнорування рішення політичної ради «Фронту змін» про перебування партії в опозиції та недотримання ними внутрішньопартійних принципів. Так, ці депутати проголосували за «руйнівний для міста бюджет на 2012 рік, запропонований представниками Партії регіонів, який не дозволяє реалізовувати соціально важливі програми місцевого значення», зазначили у «Фронті змін». Крім того, ці депутати підтримали рішення міської ради щодо закриття Черкаського пологового будинку №2, тоді як партія «Фронт змін» разом із місцевою громадою стали на захист цього медичного закладу.

Також політична партія «Фронт Змін» ініціює відкликання цих депутатів Черкаської міськради.