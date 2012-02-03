Бережна: Парафування Угоди про Асоціацію з Україною гальмують у ЄС

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА вважає, що «у Брюсселі почали затягувати процес підготовки до парафування Угоди про Асоціацію України з ЄС».

Про це вона заявила, коментуючи інформацію про можливе перенесення парафування Угоди з лютого на березень 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами І.БЕРЕЖНОЇ, вона має у своєму розпорядженні інформацію, що після саміту Україна-ЄС, який відбувся у грудні 2011 року, «юристи, що сидять в Брюсселі, почали гальмувати звіряння узгоджених документів».

«Питання парафування і публікації документа - це чисто технічне, але дуже важливе питання для України, - заявляє депутат. - В Євросоюзі мають розуміти, що парафування, а потім й ратифікації Угоди в першу чергу з нетерпінням чекають мільйони українців. Було б доцільно, щоб цей процес не затягувався, не переносився, інакше у гру можуть вступити сили, зацікавлені у зриві Угоди».

«Всі чудово розуміють, що з наближенням виборів у Росії і парламентської кампанії в Україні це питання знову стане політичним. Євросоюз має це враховувати і не провокувати нових дискусій щодо вступу або невступу України до ЄС», - заявила І.БЕРЕЖНА.

«Сподіваюся, керівництво Європейського Союзу було щирим в своїх заявах, коли говорило про парафування документа у першому кварталі 2012 року», - підкреслила І.БЕРЕЖНА.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про Угоду про асоціацію, що включає зону вільної торгівлі, в 2007 році. 19 жовтня 2011 року представники України і ЄС завершили переговори щодо створення зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію. Проте парафування угоди не відбулося.