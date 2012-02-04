Почався суд над активістами Податкового майдану

У Шевченківському районному суді міста Києва розпочався фактичний розгляд справи щодо обвинувачених у псуванні граніту на Майдані Незалежності восени 2010 року. Про це повідомив співголова Громадянського руху «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА, повідомили УНІАН у прес-службі ВГО.

За його словами, 3 лютого вперше за час розгляду справи щодо пошкодження гранітного покриття активістами Податкового майдану відбулось повноцінне засідання суду. До цього часу засідання постійно переносились і двічі змінювався суддя. На засіданні прокурор зачитав обвинувальний висновок підсудним, який зайняв 70 сторінок тексту.

«Обвинувачення пред’явили сімом активістам Податкового майдану, серед них - Роман ФЕДЧУК та Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО. І згідно з ч. 1 ст. 28 Кримінального кодексу та ч.1 ст. 194 ККУ, їх звинувачують у попередній змові групи осіб для навмисного пошкодження граніту на Майдані Незалежності. Активістам Податкового майдану загрожує до 3 років позбавлення волі», - сказав він.

Р.СЕКЕЛА відзначив, що перебіг судового процесу явно свідчить про замовність справи. Зокрема, за його словами, порушив кримінальну справу слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС у місті Києві, а потім її було передано до Головного управління МВС України у місті Києві.

«Виникає питання: невже люди, які відстоюють свої права, – це особливо небезпечні злочинці? В чому небезпечність їхнього злочину? Ми розуміємо, що сьогодні вмикається каральна машина до тих людей, які борються за свої права», - сказав він.

Наступне засідання суду відбудеться 8 лютого.

Нагадаємо, після проведення акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу в листопаді-грудні 2010 року міліція порушила чотири кримінальні справи, за якими викликає на допити понад 100 їх активістів. Кримінальні справи були порушені за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг, навмисного знищення або ушкодження майна й ушкодження автомобіля.