У Москві на гей-параді побитий депутат бундестагу

Європа засудила московські власті за "репресії відносно активістів гей-товариства".

У суботу, 27 травня, спочатку радикальні націонал-патріоти, а потім і міліціонери нападали на учасників заходів секс-меншин в центрі столиці. Багато хто був затриманий, повідомляється про декілька побитих.

Серед постраждалих - декілька іноземців, зокрема, депутат німецького парламенту Фолькер Бек. Він розповів, що на Тверській вулиці був побитий бритоголовими; міліція в це втрутилася, заарештувавши самого постраждалого.

Із цього приводу в бундестагу вже прийнято заяву із закликом до російських властей поважати права людини і не заважати проведенню мирних акцій.

Обурений подіями в Москві і мер Парижа Бертран Делано. "Це замах на основні демократичні принципи". Всього в центрі Москви було затримано понад 100 чоловік - це і гей-активісти, і протестуючі проти них православні радикали і неонацисти, а також журналісти.

Французька партія "зелених" також засудила акти насильства, здійснені 27 травня під час спроби проведення гей-параду в Москві.

"Ці факти є тим більш шокуючими, оскільки Росія щойно очолила Раду Європи як діючий голова", - заявляє офіційний представник "зелених" Сержіо Коронадо.

"Зелені" зажадали від російських властей "пояснити, чому не був забезпечений захист гомосексуалістів, і які заходи уряд Росії збирається впровадити, щоб такий захист забезпечити".

Водночас партія закликала уряд Франції запросити для пояснень російського посла в Парижі і "нагадати про вимоги щодо заходів із захисту прав людини до країни, яка щойно очолила Раду Європи".

В ході несанкціонованих акцій представників сексуальних меншин в Москві були затримані близько 120 чоловік, як організатори гей-параду, так і противники заходу. Зокрема, від будівлі мерії Москви в міліцію доставили депутата бундестагу Фолькера Бека і кореспондента журналу "Російський Newsweek" Айдара Бурібаєва.

Під час заворушень в Москві був побитий онук англійського письменника і відомого гея Оскара Уальда. Мерлін Холланд, що є гетеросексуалом, але приїхав до Росії підтримати права гомосексуалістів і серед інших учасників акції намагався покласти квіти на могилу Невідомому солдату.

Крім того, під час заворушень були побиті кореспондент телекомпанії RTVi Роман Супер і чорношкірий громадянин Франції Пьер Сарн. За твердженням Сержіо Коронадо, Сарн є членом муніципальної ради паризького передмістя Венсен. Він прибув до Москви у складі французької делегації для підтримки учасників гей-параду і "двічі піддався нападам, а потім був заарештований російськими поліцейськими", заявив Коронадо.

Як з`ясувалося, замість гей-параду в Москві пройшов черговий парад “скінхедів». Міліція в основному їм не заважала, б`ючи і затримуючи в основному геїв і журналістів. Нацисти безперешкодно йшли тротуаром, вигукуючи непристойні гасла на адресу геїв.

За матеріалами Lenta.ru, Газета.Ru