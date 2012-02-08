Адвокати Луценка вимагають допитати Кравчука, Пинзеника і Тимошенко

Захист екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на судовому засіданні вимагає допитати ряд свідків.

Зокрема, як повідомляє сайт «Народної самооборони», серед них: заступник міністра МВС Олександр САВЧЕНКО, екс-президент Леонід КРАВЧУК, екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, екс-міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО та екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Так, Л.КРАВЧУКА, на думку захисту, необхідно допитати через те, що він підписував указ про святкування Дня міліції, а Ю.ТИМОШЕНКО підписувала постанову Кабінету міністрів про святкування Дня міліції у 2008 році.

Адвокат Олексій БАГАНЕЦЬ заявив клопотання про допит співробітників палацу «Україна», у залі якого у 2008-2009 роках проходило святкування Дня міліції.

Крім того, до матеріалів справи, на думку адвокатів, необхідно приєднати акти ревізії КРУ, проведені у МВС в 2009-2010 роках.

Також захист попросив витребувати інфорамцію про посадові обов`язки та посадові інструкції ряду співробітників департаментів МВС, а також - Пенсійного фонду.

О.БАГАНЕЦЬ у тому числі вимагає викликати до суду експерта Київського інституту судово-медичної експертизи Галину ІЛЬЧУК.

За словами адвоката, у суді також необхідно допитати слідчих Генпрокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА та Олександра ДЕРКАЧА, а також першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА. Своє прохання він аргументував тим, що ряд свідків заявляли про тиск на них під час допитів на досудовому слідстві.

Окрім того, захист хоче прочитати у журналі Генпрокуратури, хто реально її відвідував під час слідства у справі Ю.ЛУЦЕНКА протягом 2010 року. За словами адвоката Ігоря ФОМІНА, суд має також перевірити, чи не порушувалися права підсудних під час слідства.

Адвокат підсудного екс-водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА Сергій ПОЛІЩУК у ході озвучення клопотань зазначив, що оскільки СБУ відповіла прокуратурі, що не знає про спецзасоби у службовому автомобілі Ю.ЛУЦЕНКА, тому «слід витребувати журнал інструктажів у СБУ».

Він також зауважив, що його підзахисний Л.ПРИСТУПЛЮК проходив інструктажі в СБУ щодо спецтехніки в автомобілі, отже «був не просто водієм».

У суді оголошена 20-хвилинна для ознайомлення із клопотаннями кожного з учасників процесу. На час перерви Ю.ЛУЦЕНКА вивели із зали засідань.

Адвокат І.ФОМІН прогнозує, що у разі задоволення клопотань про виклик додаткових свідків для допиту в суді судова колегія може оголосити кількаденну перерву.