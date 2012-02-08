Турчинова і Москаля викликають до суду

Печерський райсуд Києва, який розглядає кримінальну справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, вирішив викликати на завтрашнє судове засідання для допиту як свідків колишнього першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА та колишнього заступника міністра МВС Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання сторони державного обвинувачення, водночас відмовивши стороні захисту у виклику заявлених з їхнього боку майже 10 свідків, за винятком експерта Галини ІЛЬЧУК, яка проводила економічну експертизу у справі.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання захисту про долучення до матеріалів справи листування зі слідчим Сергієм ВОЙЧЕНКОМ.

У той же час суд відмовив у витребуванні з МВС низки нормативних документів, які стосуються функціональних обов’язків окремих посадових осіб.

Також суд відмовився допитати у справі як свідка за клопотанням Ю.ЛУЦЕНКА екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.