У Києві біля станції метро «Арсенальна» впав біг-борд: травмовано жінку
15:52, 29 травня 2006Політика
655
Потерпілу госпіталізовано до однієї з лікарень
Сьогодні вдень у Києві біля станції метро «Арсенальна» у підземний перехід впала металева рекламна конструкція і травмувала молоду жінку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативній групі Печерського управліннія МВС України в місті Києві, співробітники якої прибули до місця події, за попередніми візуальними висновками, конструкція висотою близько 7 метрів впала під натиском пориву вітру, оскільки її кріплення входять у землю приблизно на 10-12 см.
Травмовану жінку госпіталізовано до однієї з лікарень Києва. Власник біг-борду встановлюється
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter