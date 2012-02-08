В УГКЦ досі чекають від Януковича відповіді

В Українській греко-католицькій церкві досі чекають відповіді від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на запитання, чому Українська держава мовчки спостерігає, як її продовжують покидати висококваліфіковані працівники: вчителі, медики та інженери.

Про це сказав Секретар Синоду єпископів УГКЦ Владика Богдан (ДЗЮРАХ) журналу українців у Італії "До світла".

«Ми донині чекаємо на відповідь від Президента, як і кілька мільйонів наших співвітчизників, значна кількість яких охоче повернулися б додому, якщо б держава запропонувала їм роботу, відповідну до їх кваліфікації, та заробітну платню, достатню для гідного утримання себе і своїх рідних», – зазначає єпископ.

Та, на жаль, переконаний він, держава все ще замало робить, щоб змінити цю ситуацію. За його словами, створюється враження, що комусь «навіть вигідна така ситуація, бо дозволяє без найменших затрат з боку уряду поповнювати державний бюджет за рахунок коштів, які заробітчани переказують або передають в Україну різними шляхами».

«Це, за статистикою, вражаюча цифра – близько 6 мільярдів доларів на рік (і це лише через офіційним шляхом!),– наголошує секретар Синоду. – Те, що ця цифра оплачена надто дорогою ціною: розбиті сім'ї, втрачені професійні навички, соціальне сирітство, схоже, цікавить не багатьох у владних кабінетах».

Утім, в УГКЦ, переконує єпископ Богдан, не перестають стукати «до умів і сердець можновладців і сподіваються, що держава все ж таки, врешті, обернеться обличчям до власних громадян, які перебувають за кордоном і потребують її захисту та підтримки», – завершив він.

Нагадаємо, під час торішнього засідання Синоду Єпископів УГКЦ у Бразилії члени Синода написали листа Президентові України В.ЯНУКОВИЧУ, в якому запитували, чому Українська держава мовчки спостерігає, як її покидають висококваліфіковані працівники: вчителі, медики та інженери, – невже вони нам не потрібні вдома?