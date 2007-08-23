Тимошенко: Ющенко підтримає ініціативу БЮТ щодо референдуму

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримає ініціативу БЮТ щодо проведення референдуму по Конституції одночасно з позачерговими виборами до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам, розповідаючи про підсумки сьогоднішньої зустрічі з Президентом України.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в Україні створено понад 800 ініціативних груп по проведенню конституційного референдуму, і відповідні документи були передані до Центральної виборчої комісії.

Вона наголосила, що представники Партії регіонів, СПУ і КПУ, а також, на жаль, представники «Нашої України» у ЦВК практично заборонили проведення референдуму по 9 питаннях.

Говорячи про сьогоднішню зустріч з В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона намагалась з’ясувати, чому після того, як питання проведення референдуму було узгоджено з «Нашою Україною», представники цієї політичної сили у ЦВК за нього не проголосували.

На переконання лідера БЮТ, Президент цілком і повністю поділяє її думку щодо доцільності проведення референдуму, а також щодо його строків – одночасно з виборами.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент був певним чином дезінформований з приводу того, чи може референдум відбутись одночасно з достроковими виборами 30 вересня і по самих питаннях, які БЮТ пропонує винести на референдум.

Як повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, вона домовилась з В.ЮЩЕНКОМ про проведення зустрічі її команди, яка опікується референдумом, з членами ЦВК.

Водночас на думку, лідера БЮТ, остаточну крапку в питанні проведення референдуму може поставити лише суд.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що навіть якщо опонентам референдуму вдасться зірвати його проведення 30 вересня, він все одно пройде після виборів з тими ж питаннями.

Також лідер БЮТ заперечила, що до неї надходила пропозиція з боку Партії регіонів щодо підтримки її референдуму в обмін на її підтримку референдуму по НАТО. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що референдум по НАТО до винесення рішення Конституційним Судом за відповідним поданням Президента провести неможливо.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ на її зустрічі з Президентом не було, і тому вона не знає, чому В.БАЛОГА коментував цю зустріч.