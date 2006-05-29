Директор ТРК ”Київ”: Черновецький хоче ”закрити рот” журналістам

Сьогодні Печерський районний суд Києва на попередньому судовому засіданні призначив дату розгляду по суті позову мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до звільненого ним генерального директора ТРК «Київ» Валерія ТКАЧУКА та автора програми «СТН-тижневик» Володимира ЗАМАНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні під час першого судового засідання оголосив головуючий в судовому процесі суддя Володимир КАРАБАНЬ.

Як зазначається у позовних вимогах Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у квітні 2006 року він подав позовну заяву у Печерський райсуд Києва до тодішнього керівника ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА і В.ЗАМАНСЬКОГО з вимогою притягти їх до кримінальної відповідальності за нібито умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу релігійних почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Під час сьогоднішнього судового засідання було з’ясовано особистості сторін-учасниць процесу. Безпосередньо позивач на судовому засіданні присутнім не був.

Представники інтересів у суді відповідачів звернулись до суду з усним клопотанням, у якому просили суд зобов’язати, щоб Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був присутній на судових засіданнях «для того, щоб особисто давав покази».

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, пояснивши своє рішення тим, що зараз суд не вбачає за доцільну присутність у залі суду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. У той же час суд зазначив, що в разі необхідності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде викликано для надання пояснень за його позовом.

Коментуючи поданий мером Києва позов, В.ТКАЧУК в інтерв’ю журналістам сказав, що розцінює його як намагання «нам (журналістам) закрити рота».

На переконання В.ТКАЧУКА, «треба, щоб у суді була не магія посадовців, а магія сили закону. Тоді нам рот не будуть закривати такі як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ».

Водночас, відповідаючи на одне із питань журналістів, він нагадав, що вважає своє звільнення з посади неправомірним, у зв’язку з чим звернувся до суду для його оскарження.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА від роботи для проведення службового розслідування.

З 15 травня В.ТКАЧУКА звільнено з посади у зв’язку із закінченням повноважень.