Прокуратура розбирається з побиттям журналістки «Репортерів без кордонів»

Прокуратура Подільського району столиці за дорученням прокурора міста Києва Анатолія МЕЛЬНИКА проводить перевірку факту втручання в журналістську діяльність, заподіяння тілесних ушкоджень представнику міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» Оксані РОМАНЮК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Як нагадали у прес-службі, в ніч з 6 на 7 лютого біля будинку на проспекті Свободи,24 сталася сутичка між мешканцями цього будинку та забудовниками, які незаконно проводили попередні роботи з установлення МАФів. Під час сутички один із забудовників вдарив О.РОМАНЮК, котра намагалася відзняти на мобільний телефон дані події.

Вчора, 8 лютого 2012 року, представниця «Репортерів без кордонів» звернулася до прокуратури району з відповідною заявою.

Крім цього, районною прокуратурою організовано перевірку законності проведення будівельних робіт біля зазначеного будинку та встановлення МАФів.