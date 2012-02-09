Прокуратура розбирається з побиттям журналістки «Репортерів без кордонів»
11:33, 09 лютого 2012Політика
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Звернулася вчора
|Оксана Романюк
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.
Як нагадали у прес-службі, в ніч з 6 на 7 лютого біля будинку на проспекті Свободи,24 сталася сутичка між мешканцями цього будинку та забудовниками, які незаконно проводили попередні роботи з установлення МАФів. Під час сутички один із забудовників вдарив О.РОМАНЮК, котра намагалася відзняти на мобільний телефон дані події.
Вчора, 8 лютого 2012 року, представниця «Репортерів без кордонів» звернулася до прокуратури району з відповідною заявою.
Крім цього, районною прокуратурою організовано перевірку законності проведення будівельних робіт біля зазначеного будинку та встановлення МАФів.
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