Поліщук: Тимошенко болить на «шість» за десятибальною шкалою

Правозахисники, медики та юристи закликають владу, Міністерство охорони здоров’я та пенітенціарну службу припинити тортури щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших політв'язнів і звичайних громадян.

Про це йшлося під час круглого столу: "Криза прав людини в Україні: катування та тортури, як негативна складова діяльності сучасної правоохоронної системи", повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Так, адвокат Микола ЄРЕМЕНКО підготував заяву до генерального прокурора щодо порушення кримінальної справи за фактом катування Ю.ТИМОШЕНКО з жовтня 2011 року по сьогоднішній день.

Адвокат заявляє, що до лідера опозиції застосовуються тортури у вигляді завдання фізичного болю через ненадання медичної допомоги.

"Справа ТИМОШЕНКО - це кристалізація того безчинства, яке твориться у нашому суспільстві, зокрема, у правоохоронній системі", - заявив М.ЄРЕМЕНКО.

За його словами, «катування щодо Ю.ТИМОШЕНКО здійснюються не просто групою осіб, а злочинною організацію, бо тут задіяні судді, співробітники правоохоронних органів, працівники пенітенціарної служби, працівники МОЗ, які приховують інформацію".

"Все це викладено у моїй заяві на ім'я генпрокурора, яка завтра буде передана до ГПУ", - додав він.

Водночас доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМНУ Микола ПОЛІЩУК вважає, що ненадання Юлії Тимошенко кваліфікованої медичної допомоги більш ніж півроку інакше як тортурами назвати не можна.

За його словами, існує міжнародна десятибальна шкала вимірювання болю, згідно з якою десять балів - це той біль, який людина не може терпіти.

Він повідомив, що в результаті опитування Ю.ТИМОШЕНКО, той біль у спині, який вона зараз терпить, оцінюється у шість балів.

"Навіть прийнявши знеболююче, вона через біль може спати не більше чотирьох годин, не може піти до вбиральні без допомоги супроводжуючих, і я вважаю, що це в якійсь мірі тортури, бо кожна людина має право жити без болю", - сказав доктор медичних наук.

М.ПОЛІЩУК вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО має бути надана кваліфікована медична допомога не в тюрмі, де ця допомога неефективна, а у профільній лікарні.

М.ПОЛІЩУК також занепокоєний, що ті ліки, які надаються Ю.ТИМОШЕНКО і не дають бажаного результату, можуть призвести до ускладнення стану здоров'я.

М.ПОЛІЩУК також висловив обурення тим, що влада застосовує жорстокість і зневагу по відношенню до політв'язнів Юрія ЛУЦЕНКА і Валерія ІВАЩЕНКА.

"14-годинне судове засідання - це тортури чи жорстокість?", - запитав він.

Доктор медичних наук закликав МОЗ та пенітенціарну службу вжити необхідних заходів для припинення катувань людей.

Водночас правозахисник (громадська організація "Дім свободи України") Тетяна ЯБЛОНСЬКА заявила, що у пенітенціарній системі не вистачає медичного обладнання, лікарів, які б могли вчасно надавати кваліфіковану допомогу ув'язненим.

Т.ЯБЛОНСЬКА звернула увагу на те, що згідно з даними опитування, проведеного у попередні роки у всіх областях країни, 81,1% в'язнів сказали про те, що до них застосовувались тортури на рівні дізнання і слідства: "Нічого не змінилося на сьогоднішній день, хіба що навчились бити так, щоб не залишати слідів".

У свою чергу кандидат юридичних наук, адвокат Микола СІРИЙ заявив, що жорстокість залишається елементом державного управління.

"Коли жорстокість для влади стає способом спілкування, тоді ми стаємо на межу, ми стаємо як суспільство надзвичайно вразливими", - наголосив він.