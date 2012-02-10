Відомий американський політолог Збігнєв Бжезинський пропонує перенести Раду Європи до Києва. Така ідея міститься в його новій книзі «Стратегічне передбачення», в якій він намагається передбачити ситуацію в світі до 2025 року і в ще більш дальній перспективі. Робота тільки вийшла з друку і активно рекламується на численних авторських зустрічах з читачами.

Зараз штаб-квартира Ради Європи розташовується у французькому Страсбурзі. Як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на "ИТАР-ТАСС", ідею перенесення її в «древню столицю Київської Русі» З.Бжезинський висуває в контексті роздумів про «розширення конфігурації Заходу» за рахунок приєднання до неї Росії, Туреччини та України. Вихідною точкою для цієї концепції є визнання «згасання Заходу» і «пересування центра ваги в світі з Заходу на Схід».

Як зазначає політолог, розташування Ради Європи «на нинішньому сході Європи і трохи північніше Туреччини символізувало б відновлення життєвих сил і розширення територіального простору Заходу».