Регіонал Лук’янов: Опозиція лише на словах за Європу

"Опозиція сподівається, що зможе збудувати новий ГУЛАГ, якщо не буде голосувати за новий Кримінально-процесуальний кодекс", - так вважає народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Владислав Лук’янов.

«Представники опозиції готові боротися лише за права своїх керманичів, а права громадян їх мало хвилюють, судячи з того, що вони не голосували за новий проект КПК, який підтримує ПАРЄ», -цитує політика прес-служба Партії регіонів .

Владислав Лук’янов наголосив на тому, що проект нового Кримінально-процесуального кодексу, який схвально оцінила Парламентська асамблея Ради Європи у своїй останній резолюції, не знайшов підтримки опозиційних фракцій – БЮТ, «Нашої України», «Фронту змін» та інших. «Це свідчить про те, що ці партії хвилює лише права їхніх керманичів, а права мільйонів пересічних громадян, які захищає новий кодекс, їм не цікаві», - переконаний він.

Парламентарій зауважив, що новий КПК чекають тисячі громадян, які без рішення суду перебувають за ґратами. Адже він дає можливість домашнього арешту за ненасильницькі злочини, у судах припиняється диктатура сторони обвинувачення, яка урівнюється в правах із захистом.

«БЮТ і «Народну самооборону» цікавить тільки, де і як сидять Тимошенко і Луценко. Проблеми інших їм байдужі. Не голосуючи за новий КПК, опозиція продемонструвала бажання зберегти існуючу сталінсько-хрущовську модель судочинства. Нинішнім керівникам БЮТ з їх кегебістським минулим хочеться залишити нквдистські методи вибивання показів. Це на словах вони за Європу. А насправді проігнорували кодекс, який схвально оцінено європейськими експертами», - зазначив Владислав Лук’янов.

«Турчиново-кожемяцьке угруповання у Верховній Раді звикло працювати диктаторськими методами. Але вони марно сподіваються, що зможуть збудувати новий ГУЛАГ завдяки збереженню старого кримінально-процесуального кодексу. Вони ж колись обіцяли відгородити Донецьк від України колючим дротом. І, схоже, не полишили цю біснувату мрію. Насправді їх просто не обходить проблема справедливого судочинства. Адже завжди можна сховатися за депутатською недоторканністю», - резюмував політик.