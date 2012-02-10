Янукович не їде у перинатальний центр - змінився графік
13:44, 10 лютого 2012Політика
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Доручив Попову
У зв’язку зі змінами у робочому графіку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ відвідати Київський міський перинатальний центр.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 14:30 Президент України планував відвідати Київський перинатальний центр на вул. Предславинська, 9.
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