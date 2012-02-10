Янукович не їде у перинатальний центр - змінився графік

Доручив Попову

У зв’язку зі змінами у робочому графіку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ відвідати Київський міський перинатальний центр. Про це повідомляє прес-служба Президента України. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 14:30 Президент України планував відвідати Київський перинатальний центр на вул. Предславинська, 9.

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