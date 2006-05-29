“Наша Україна” відреагувала на спроби Росії забрати Крим

Блок "Наша Україна" засуджує популістські кроки Державної Думи РФ стосовно статусу Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться у заяві блоку з приводу рішення Держдуми від 26 травня ініціювати запит до уряду РФ щодо можливості приєднання Криму до складу Російської Федерації (згідно з Кучук-Кайнарджийським договором 1774 року).

“Наша Україна” заявляє, що “вищому законодавчому органу Росії не личить прийняття політичних рішень на ґрунті історичних подій двохсотп’ятдесятилітньої давнини. Ми переконані, що сучасні міжнародні відносини не повинні будуватись відповідно до угод доби Просвітництва, чи інших епох, а враховувати політичні реалії сьогодення”, підкреслюється в заяві.

“Нашоукраїнці” також нагадують російським депутатам, що Кучук-Кайнарджийський договір 1774 року був укладений між Російською імперією та Оттоманською Портою: двома неіснуючими сьогодні державами. Тому, за словами авторів заяви, “подібні “інтерпретації” окремих російських політиків можуть спровокувати радикальні українські політичні сили до аналогічних кроків: наприклад, приєднання до України всіх земель Київської Русі (включно з Москвою та Кубанню)”.

“Наша Україна” переконана, що міжнародні відносини мають здійснюватись на основі загальновизнаного принципу суверенності і недоторканності територіальної цілісності всіх сучасних країн. “Ми виступаємо за розвиток дружніх та партнерських відносин між Росією та Україною, зокрема продовження процесу делімітації кордону, на цій основі”, наголошується в заяві.

“Наша Україна” засуджує практику “історичних маніпуляцій” і вважає, що вона не тільки згубно впливає на українсько-російські взаємини, а й виставляє діяльність депутатів Державної Думи у непристойному світлі.